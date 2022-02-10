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Госдеп одобрил возможную продажу Индонезии истребителей F-15 на почти $14 млрд

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США подчеркнуло, что для национальных интересов Соединенных Штатов крайне важно помочь партнеру

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Индонезии истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $13,9 млрд. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Предлагаемая сделка будет содействовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере национальной безопасности путем повышения безопасности важного партнера в регионе <...>. Для национальных интересов США крайне важно помочь Индонезии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны", - утверждается в сообщении. В нем отмечается, что Индонезия запросила покупку до 36 истребителей F-15.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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