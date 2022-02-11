Переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки" продлились почти девять часов

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) в Берлине завершилась в ночь на пятницу после почти 9 часов переговоров, передает корреспондент ТАСС.

По длительности эта встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата - 26 января в Париже стороны общались восемь с половиной часов.

Ожидается, что глава делегации РФ, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак проведет пресс-конференцию по итогам состоявшейся встречи в российском посольстве.