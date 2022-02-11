Госдеп рекомендовал американцам покинуть территорию Украины

"[Рекомендовано] не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт", - сказано в распространенном уведомлении.

Тем гражданам США, которые решат остаться на Украине, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае обострения ситуации. В сообщении также отмечается, что американские власти "не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий РФ где-либо на Украине". "Военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения, это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину", - добавили в Госдепе.

В конце января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. В Госдепартаменте тогда уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Власти при этом посоветовали, находящимся на Украине американцам, "рассмотреть вопрос об отъезде".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.