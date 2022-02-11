Суд в США распорядился перевезти Илью Лихтенштейна из Нью-Йорка в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Суд округа Колумбия в четверг распорядился перевезти Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, из Нью-Йорка в Вашингтон для дальнейшего разбирательства по их делу. Соответствующее постановление размещено в электронной базе данных суда.

"[Суд] постановил, чтобы Служба маршалов США [при Минюсте] незамедлительно перевезла подсудимых из <...> Нью-Йорка в <...> Вашингтон для дальнейшего разбирательства", - сказано в документе. Следующее заседание назначено на 14 февраля.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там. У него двойное гражданство - России и США, его супруга является гражданкой Соединенных Штатов. Оба были задержаны в Нью-Йорке ранее на этой неделе, однако основное разбирательство по их делу проходит в Вашингтоне.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.