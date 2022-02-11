Байден: американских военных ни при каких обстоятельствах не отправят на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Военные США ни при каком сценарии развития событий на Украине не будут отправлены туда. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, фрагмент которого был опубликован в четверг телеканалом NBC .

На вопрос ведущего, какой сценарий может побудить главу Белого дома к тому, чтобы направить американские войска для эвакуации граждан США из Украины, Байден ответил, что "такового [сценария] нет", и добавил, что, "если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну".

Байден призвал американцев, находящихся на Украине, немедленно покинуть эту страну.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - сказал он.

На вопрос телеведущего о том, при каком сценарии американские войска могут оказаться на Украине для эвакуации своих сограждан, Байден ответил, что "такового [сценария] нет", и добавил, что, "если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну".

Ранее в четверг Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Украину "в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19". Тем гражданам США, которые решат остаться на украинской территории, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае обострения ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.