Избранному парламентом премьеру Ливии отводят 15 дней на формирование кабмина

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Ливии Фатхи Башага должен сформировать правительство в течение 15 дней, такой срок отводит ему парламент, утвердивший в четверг экс-главу МВД страны на должность премьера. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель совета Палаты представителей Абдалла Блихак.

"На основании того, что парламент одобрил кандидатуру Фатхи Башаги на пост главы временного правительства, ему было вручено письменное уведомление об этом, - пояснил он. - При этом премьер-министр должен завершить формирование своего правительства в течение 15 дней с даты назначения".

Некоторое время назад Башага прибыл в Триполи, чтобы приступить к работе.

Тем временем утверждение премьером Башаги, которого уже поддержала и Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, грозит спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране и вновь привести к двоевластию. Ранее об этом неоднократно предупреждал действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба, не собирающийся складывать полномочия.

Противостояние между законодательным и исполнительным органами власти страны началось после того, как спикер парламента Акила Салех начал добиваться избрания нового главы кабмина, настаивая на том, что полномочия Дбейбы истекли еще 24 декабря прошлого года, когда в стране должны были состояться президентские и парламентские выборы. Дбейба уже не раз заявлял, что передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов в стране, дата которых еще не определена. Он обвинил Салеха в попытке вновь расколоть страну.

ПНЕ и Президентский совет Ливии были утверждены на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии год назад, и именно на них были возложены обязанности по подготовке выборов, после которых вся власть перешла бы избранным народом руководителям. Однако после отсрочки выборов кабмин Дбейбы продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств выступил в его поддержку, что вызвало крайне негативную реакцию законодателей, которые расценили это как вмешательство во внутренние дела страны.