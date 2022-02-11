Избранный премьер Ливии заявил о готовности сотрудничать с ООН

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Избранный ливийской Палатой представителей (постоянным парламентом) новый премьер-министр страны Фатхи Башага заявил о готовности сотрудничать с Миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Политик прибыл поздно вечером в четверг в столичный аэропорт Митига, где провел пресс-конференцию относительно своих ближайших планов.

"Во-первых, будущий кабинет министров будет представлять всех и осуществлять свою деятельность для всех ливийцев без исключения. Во-вторых, правительство с большим уважением относится к Палате представителей и Высшему государственному совету Ливии. <...> Мы будем сотрудничать со всеми странами мира на основе взаимоуважения. Мы благодарим МООНПЛ за предпринимаемые ею усилия и надеемся на позитивное сотрудничество и совместную работу", - указал Башага, выступление которого в прямом эфире из Триполи вел ливийский информационный портал Al-Marsad.

Помимо этого новоизбранный глава кабмина поблагодарил председателя Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбу, который, по его словам, "нес ответственность в трудный [для Ливии] период".

Между тем, как сообщало французское агентство Франс Пресс, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация продолжает поддерживать Дбейбу в качестве главы ПНЕ Ливии.

В четверг заседавшая в городе Тобрук на востоке Ливии Палата представителей большинством голосов избрала Башагу новым премьером. Экс-глава МВД (в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа, ныне распущено), который ранее баллотировался на так и не состоявшихся пока президентских выборах, стал единственным кандидатом на пост главы правительства. Еще двое претендентов, в том числе бывший вице-премьер Ахмед Майтыг, отказались от претензий на премьерское кресло.

Угроза двоевластия

Утверждение премьером Башаги, которого уже поддержала и Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, грозит спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране и вновь привести к двоевластию. Ранее об этом неоднократно предупреждал Дбейба, не собирающийся покидать свой пост до проведения в стране парламентских и президентских выборов.

Противостояние между законодательным и исполнительным органами началось после того, как спикер парламента Акила Салех начал добиваться избрания нового председателя кабмина, настаивая на том, что полномочия Дбейбы истекли еще 24 декабря прошлого года, когда в стране должны были состояться всеобщие выборы. В свою очередь Дбейба обвинил главу законодательной власти в попытке вновь расколоть страну.

ПНЕ и Президентский совет Ливии были утверждены на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии год назад, и именно на них были возложены обязанности по подготовке выборов, после которых вся власть перешла бы избранным народом руководителям.

Однако после отсрочки выборов кабмин Дбейбы продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств выступил в его поддержку, что вызвало крайне негативную реакцию законодателей, которые расценили это как вмешательство во внутренние дела страны.