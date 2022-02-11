В Госдепе сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему надеются, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать дипломатическим путем. Об этом заявила в четверг первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире телеканала MSNBC.

"Я надеюсь, что это окно не закрывается, потому что иначе будут последствия", - сказала она, отвечая на вопрос, закрывается ли окно возможностей для дипломатии. "Мы не прекратим наших усилий по поиску дипломатического решения", - добавила Шерман.

"Затяжной конфликт"

Россия в случае вторжения сможет победить Украину, однако потом, вероятно, начнется восстание и партизанская борьба, считает Шерман.

"У России крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе. Нет сомнений, что если выбор будет сделан в пользу вторжения на Украину в любом формате, для Украины будут последствия, - сказала она, отвечая на вопрос о том, чем, с точки зрения США, могло бы закончиться столкновение России и Украины. - Но это не кончится за день или за два. Украинцы будут сопротивляться, вероятно, начнется вооруженное восстание".

"Я надеюсь, что это окно не закрывается, потому что иначе будут последствия", - сказала она, отвечая на вопрос, закрывается ли окно возможностей для дипломатии. "Мы не прекратим наших усилий по поиску дипломатического решения", - добавила Шерман.

В четверг президент США Джо Байден призвал американских граждан "уехать сейчас же" из Украины, с аналогичным требованием "в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19" обратился к согражданам и Госдепартамент. Тем гражданам США, которые решат остаться на Украине, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае обострения ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.