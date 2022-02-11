Ермак: советники лидеров "нормандской четверки" не смогли согласовать совместный документ

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Политические советники лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) на переговорах в Берлине не смогли согласовать совместный документ. Об этом сообщил на брифинге в ночь на пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Все стороны нормандского формата подтвердили, что заинтересованы продолжить переговоры <...>. В то же время советники не смоли прийти к совместному документу", - сказал он.

Продолжение переговоров

Ермак сообщил, что все стороны "нормандского формата" заинтересованы продолжить переговоры, вскоре состоится новая встреча.

"Все стороны подтвердили, что заинтересованы продолжить переговоры <...>. Следующая встреча политсоветников точно состоится, мы встретимся очень скоро, но не согласовали, где [именно]", - сказал Ермак.

Контактная группа в Донбассе

Глава офиса Зеленского заявил, что советники лидеров "нормандской четверки" были едины в том, что необходимо активизировать работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Сегодня все стороны подтвердили, что мы настроены, чтобы продолжать эти переговоры, и что это очень важно, и все заинтересованы, чтобы переговоры нормандского формата происходили. Также все были едины в том, что нужно разблокировать и активизировать работу трехсторонней Контактной группы", - сказал он, выступление которого транслировал телеканал "Украина-24".

Ермак отметил, что новая встреча советников может состояться в ближайшее время. "Я думаю, что мы будем встречаться очень скоро снова. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили сегодня то, что у нас есть Минские соглашения и их нужно выполнять", - добавил он. Глава офиса также добавил, что на встрече переговорщики выразили приверженность прекращению огня в Донбассе.

Он сообщил, что Украина заинтересована в эффективности работы Контактной группы, в том числе по вопросам безопасности.

По его словам, все участники консультаций "согласились с тем, что необходимо разблокировать" работу Контактной группы. "Украина заинтересована в эффективности работы Контактной группы, в том числе по вопросам безопасности и гуманитарным [вопросам]", - отметил Ермак.

Перенос переговоров в Турцию

Ермак сказал, что Киев готов к переносу переговоров Контактной группы по урегулированию в Донбассе в Турцию при согласии всех сторон.

"Украина готова к переносу переговоров Контактной группы по Донбассу в Турцию, если будет согласие всех сторон", - отметил он.

Встреча лидеров "нормандского формата"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости подготовить встречу на уровне лидеров стране "нормандского формата".

"О (встрече на уровне) министров ("нормандского формата") мы даже не говорили. Происходит процесс. Все заинтересованы. Все говорят о том, что действительно нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров ("нормандского формата". Я не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся политсоветниками, я думаю очень скоро, мы еще не определились где, но мы будем говорить", - сказал Ермак.