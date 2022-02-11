МИД Австрии рекомендовал австрийцам не ездить на Украину без крайней необходимости

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. МИД Австрии рекомендовал австрийским гражданам не совершать поездок на Украину без крайней необходимости, а в случае планирования путешествия относиться к поездке с особой осторожностью.

"Из-за вызванных перемещением российских войск на границе с Украиной напряженностей в настоящее время не рекомендуется совершать поездки без крайней необходимости на Украину. К планированию любой поездки следует подходить с особой осторожностью", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В австрийском МИД настоятельно рекомендовали всем путешествующим на Украину и находящимся там австрийцам зарегистрироваться в специальном разделе министерства и внимательно следить в СМИ за развитием ситуации в этой стране.

8 февраля глава МИД республики Александер Шалленберг во время визита на Украину сообщал, что Австрия не будет вывозить персонал своего посольства из Киева, отмечало Австрийское агентство печати в связи с решением отдельных стран вывезти персонал посольств из Киева. В конце января Шалленберг не исключал, что Австрия может эвакуировать персонал посольства в Киеве в зависимости от развития ситуации на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.