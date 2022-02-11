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Кризис на Украине
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DPA: следующая встреча советников лидеров "нормандского формата" запланирована на март

Прошедшие в Берлине переговоры четко выявили различие позиций сторон, сообщило агентство со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланирована на март; прошедшие в Берлине переговоры четко выявили различие позиций. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции.

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По его информации, в Берлине были "сложные переговоры", которые ясно выявили различие в позициях и вариантах урегулирования конфликта в Донбассе. Источники агентства подтвердили, что встреча закончилась "без ощутимых результатов". Тем не менее, все участники подчеркнули готовность придерживаться минских соглашений. "Активная работа по их полной реализации будет продолжена", - отметили источники DPA.

В ночь на пятницу в Берлине после почти 9 часов переговоров завершилась встреча политсоветников "четверки". По словам главы российской делегации, заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака встреча прошла без ощутимых результатов, однако, по его словам, от Киева удалось добиться "джентльменского соглашения" об обсуждении в трехсторонней контактной группе политического урегулирования.

 

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