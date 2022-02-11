Глава ПНЕ Ливии заявил, что только Президентский совет может сменить правительство

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба, комментируя избрание Палатой представителей (постоянным парламентом) Фатхи Башаги в качестве нового премьер-министра страны, заявил, что только Президентский совет обладает правом сменить действующий кабмин. В распространенном в ночь на пятницу интервью телеканалу Libya Al-Ahrar политик заявил, что продолжает исполнять свои полномочия.

"Я все еще продолжаю выполнять свою работу в соответствии с тем сроком [18 месяцев], который был определен в дорожной карте [год назад на Форуме ливийского политического диалога], и только Президентский совет, а не парламент обладает полномочиями по смене правительства. Моя обязанность - передать власть тому органу, который изберет ливийский народ", - подчеркнул Дбейба.

Комментируя произошедшую в ночь на четверг попытку покушения, когда машина политика подверглась обстрелу, председатель ПНЕ указал, что это совершили те, кому не нравится то, что граждане Ливии его поддерживают. "Двое неизвестных пытались застрелить меня, но попали только в машину. <...> Я пришел к власти на основе политического соглашения, а не на танке. <...> Но те, кто пытался год назад въехать в Триполи на танках, сегодня стремятся это сделать, рядясь уже в другие одежды", - резюмировал он.

В четверг заседавшая в городе Тобрук на востоке Ливии Палата представителей большинством голосов избрала Башагу новым премьером. Экс-глава МВД (в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа, ныне распущено), который ранее баллотировался на так и не состоявшихся пока президентских выборах, стал единственным кандидатом на пост главы правительства. Еще двое претендентов, в том числе бывший вице-премьер Ахмед Майтыг, отказались от претензий на премьерское кресло.

Прибыв поздно вечером в Триполи, Башага заявил о готовности сотрудничать с Миссией ООН по поддержке Ливии и поблагодарил ПНЕ во главе с Дбейбой за выполненную работу и за взятую на себя ответственность в нелегкий для страны период.

Между тем, как сообщало Agence France-Presse, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация продолжает поддерживать Дбейбу в качестве главы ПНЕ Ливии.

Угроза двоевластия

Противостояние между законодательным и исполнительным органами началось после того, как спикер парламента Акила Салех стал добиваться избрания нового председателя кабмина, настаивая на том, что полномочия Дбейбы истекли еще 24 декабря прошлого года, когда в стране должны были состояться всеобщие выборы. В свою очередь Дбейба обвинил главу законодательной власти в попытке вновь расколоть страну.

ПНЕ и Президентский совет Ливии были утверждены на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии год назад, и именно на них были возложены обязанности по подготовке выборов, после которых вся власть перешла бы избранным народом руководителям.

Однако после отсрочки выборов кабмин Дбейбы продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств выступил в его поддержку, что вызвало крайне негативную реакцию законодателей, которые расценили это как вмешательство во внутренние дела страны.