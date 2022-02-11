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Ермак: Украина надеется на результативность переговоров канцлера Германии в Москве

Глава офиса Зеленского выразил надежду на то, что ФРГ будет продолжать играть одну из ключевых ролей относительного мирного процесса на Украине

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Украина ждет визита канцлера Германии Олафа Шольца 14 февраля и надеется на то, что переговоры будут содержательными и результативными. Того же Киев ждет и от визита Шольца в Москву, сообщил в ночь на пятницу на брифинге глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы ждем визита канцлера в следующий понедельник на Украину. Я думаю, это будет очень содержательный и насыщенный визит. <...> Мы очень надеемся и верим, что Германия будет продолжать играть одну из ключевых ролей относительного мирного процесса [на Украине]", - отметил Ермак. Он выразил надежду на то, что "у канцлера будут также результативные переговоры в Москве".

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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