Politico: ситуация вокруг Украины задерживает разработку США Стратегии нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Подготовка новой Стратегии национальной безопасности США задерживается в том числе из-за неопределенности касательно дальнейшего развития событий вокруг Украины. Об этом пишет в четверг газета Politico.

Как отмечает издание, на содержание документа может в значительной мере повлиять то, "вторгнется" ли РФ на Украину и, если так, то каким именно образом. Это, в частности, касается того, как США "изложат и к какой степени приоритетности отнесут российскую угрозу". "Но в целом президент [США] Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение о том, что Китай, не Россия, представляет собой более крупную угрозу для Америки в долгосрочной перспективе", - говорится в публикации.

Как поясняет Politico, изначально ожидалось, что правительство США представит новую стратегию в 2021 году, но этого не произошло. Теперь документ ожидается в первом квартале текущего года. Вашингтонский чиновник высокого ранга заявил газете, что власти США считают, что уложатся к "предполагаемой [администрацией] дате публикации", однако саму дату не назвал. Один из источников подтвердил Politico, что ситуация вокруг Украины является одним из факторов, влияющих на выбор времени обнародования стратегии.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Стратегия национально безопасности США

В марте прошлого года Белый дом представил предваряющий новую редакцию Стратегии национальной безопасности США документ, получивший название "Промежуточные стратегические наставления по национальной безопасности". В нем, помимо прочего, говорится, что нынешняя американская администрация настроена на значимый диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, влияющим на стратегическую стабильность, а также на сокращение роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США. Одновременно в документе утверждается, что "Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене". Текст изобилует набором известных обвинений в адрес Китая. Однако новые власти США, как и их предшественники, оставляют за собой право сотрудничать с Пекином там, где выгодно.

Предыдущая версия Стратегии национальной безопасности США была подготовлена администрацией президента-республиканца Дональда Трампа. Она была опубликована в декабре 2017 года. В этом документе обозначаются приоритетные направления внутренней и внешней политики администрации США, а также указываются основные угрозы для страны. В числе наиболее серьезных из них администрация Трампа указала "ревизионистски настроенные державы", к которым отнесла Китай и Россию, "режимы-изгои" (к ним Вашингтон отнес Иран и КНДР), а также международные террористические группировки и преступные организации.