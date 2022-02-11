Times: глава Минобороны Британии едет в Москву, чтобы сделать Шойгу предупреждение

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что гипотетическое вторжение РФ на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто. Об этом сообщила газета The Times в статье, опубликованной в преддверии намеченного на пятницу визита Уоллеса в Москву.

Как отмечает издание, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины.

10 февраля британский МИД представил новые поправки к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года. Они наделяют главу Форин оффиса Лиз Трасс полномочиями вводить рестриктивные меры в отношении различных областей российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий. При этом под санкции могут попасть как компании, так и физические лица вне зависимости от занимаемой ими государственной должности.

Не вести переговоры, а призывать

The Times также обращает внимание, что это будет первый визит главы британского Минобороны в Москву за более чем 20 лет. В статье также говорится, что начальник штаба обороны королевства Тони Радакин встретится 11 февраля в Москве с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Источник в оборонной сфере заявил The Times, что основная цель поездки Уоллеса и Радакина не столько вести переговоры, сколько призвать Россию отвести войска от границы с Украиной.

Накануне к этому же призывала в Москве британский министр иностранных дел на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, добавив, что "в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу". Лавров в ответ подтвердил, что ничего иного, кроме как требования убрать войска от границы с Украиной, он за два часа переговоров от Трасс не слышал, признав, что такой подход "вызывает сожаление".

Как Уоллес оценивает ситуацию

Сам Уоллес накануне поездки в Россию высказал мнение, что ситуация у границ Украины становится более напряженной, несмотря на переговоры, которые страны Запада ведут с российским руководством.

"Несмотря на переговоры, ситуация развивается в неверном направлении. К примеру, российская сторона по-прежнему увеличивает число батальонных тактических групп у границы [Украины], нарастила переброску сил в Белоруссию по воздуху и разместила войска там. Вскоре они планируют начать учения стратегических ядерных сил, и мы видим растущую активность на других направлениях", - сказал Уоллес, подчеркнув, что обеспокоенность Запада по этому поводу должна четко выражаться вместе с заявлениями о готовности к диалогу.

Уоллес также утверждал, что к настоящему моменту РФ сосредоточила у границ Украины более половины всех российских наземных войск, предназначенных для непосредственного ведения боевых действий. По его словам, Запад готов ответить жесткими санкциями на якобы планируемое вторжение РФ на Украину.

При этом, по словам британского министра, Лондон "готов сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Франции", направленные на достижение деэскалации и воплощение в жизнь Минских соглашений.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.