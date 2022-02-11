СМИ: визит Трасс в Москву получил неоднозначную оценку в Великобритании

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву для участия в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым получил неоднозначную оценку в правящих кругах Соединенного Королевства. Об этом в пятницу сообщили ведущие британские СМИ.

Согласно источникам газеты Daily Telegraph, власти страны рассматривают поездку Трасс в российскую столицу как дипломатический успех. По их информации, в ходе переговоров с Лавровым в четверг, которые не привели к сближению позиций России и Запада относительно путей урегулирования внутриукраинского конфликта, руководитель британского внешнеполитического ведомства заняла жесткую позицию, чему были "очень счастливы" киевские власти.

Газета Times в свою очередь опубликовала мнение бывшего замглавы МИД и Минобороны Великобритании, а ныне председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, заявившего, что Трасс совершила ошибку, отправившись с визитом в Россию. "Москва всем заправляет, а мы танцуем под ее музыку", - сказал он. Эллвуд задался вопросом, кто убедил Трасс в том, что она могла что-то выиграть от встречи с Лавровым, который стоит во главе российской дипломатии с 2004 года. Издание в этой связи напоминает, что Трасс возглавила британский МИД лишь в сентябре прошлого года, а до этого два года была министром внешней торговли.

Times также привела мнение правительственного источника, назвавшего поездку Трасс в Москву грубой ошибкой. Другой источник газеты предположил, что министр использовала визит в РФ в качестве медийной возможности, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за кресло лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, и потерпела неудачу.