Постпред США при ООН перепутала восточную Украину с Крымом

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в интервью телеканалу BBC World News America , что минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, однако пресс-служба миссии потом уточнила, что речь шла об областях на востоке Украины.

Интервью Би-би-си Томас-Гринфилд дала ранее в четверг, его текст с примечаниями, содержащими поправки, распространило позднее представительство США при ООН. Комментируя слова собеседника о том, что переговоры по выполнению минских соглашений могут привести к усилению влияния России на востоке Украины, Томас-Гринфилд заявила: "Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения". Как говорится в примечаниях к тексту интервью, вместо слова "Крым" следует читать "восточная Украина".

Постпред США при ООН также заявила, что организуемое Россией 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено обсуждению Крыма. "Мы проведем 17 февраля встречу, которую Россия созвала, чтобы обсудить Крым. Они сообщили, что на ней будут обсуждаться минские соглашения", - сказала дипломат. Как пояснила пресс-служба дипмиссии, следует читать "чтобы обсудить минские соглашения".

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что США никогда не сумели бы обеспечить единство Украины, потом поправился и уточнил, что речь шла об Ираке, а потом снова уточнил, что говорил об Афганистане.