Блинкен считает, что Китай хочет стать ведущей мировой державой

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении Китая стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой мира, а также о том, что США и Австралия должны противостоять этому. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в интервью ведущему австралийскому изданию The Australian .

По словам Блинкена, стратегические амбиции китайского правительства "расширились настолько, что теперь оно стремится не просто доминировать, но установить новый мировой порядок", бросая вызов США, их союзникам и "международному порядку, основанному на правилах". "Нет никаких сомнений в том, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой не только в регионе, но и в мире. В последние годы мы видим, что власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе", - указал Блинкен, отметив, что США, Австралия и их единомышленники должны противостоять этому.

Глава госдепартамента подчеркнул, что ни США, ни Австралия "не пытаются сдерживать рост и развитие Китая, но отстаивают либеральные ценности и порядок, которому бросают вызов". В связи с этим, он отметил, что новое сотрудничество Москвы и Пекина, хотя и "создает некоторые проблемы, но не является чем-то новым". По утверждению Блинкена, "альянс демократий всегда гораздо более силен, чем объединение диктатур, которыми являются и Россия, и Китай". "Они поддерживают диалог [друг с другом], но мы тоже разговариваем, работаем и координируем свои усилия с десятками союзников и партнеров через НАТО, через ЕС, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и, конечно, здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе <…>, мы постоянно создаем новые коалиции и партнерства, такие как Quad [Четырехсторонний диалог по безопасности Австралии, Индии, США и Японии] или AUKUS [трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности] <…> и это очень сильная система добровольных союзов", - уточнил он.

Мероприятия в рамках четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad проходят в австралийском Мельбурне с 10 по 12 февраля. Как ожидается, в эти дни, помимо двухчасового заседания Quad, запланированного на вечер пятницы, пройдет ряд двусторонних министерских встреч, а также встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue) был основан Австралией, Индией, США и Японией в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.