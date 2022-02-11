США намерены помочь Австралии в скорейшем получении атомных субмарин

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что администрация американского президента Байдена намерена помочь Австралии в скорейшей покупке атомных подводных лодок. Об этом он в пятницу рассказал австралийской газете The Australian .

По словам Блинкена, США с большим энтузиазмом относятся к развитию партнерства AUKUS [трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США] и "полны решимости найти возможности для скорейшего приобретения Австралией атомных подводных лодок". "Мы предельно сосредоточены на том, чтобы [как можно скорее] пройти маршрут к приобретению [Австралией] подводных лодок, и рассматриваем все возможности, чтобы найти наиболее эффективный и действенный путь. Сейчас наши эксперты активно изучают этот вопрос", - сообщил он.

Также Блинкен отметил, что возможно самым быстрым способом создать свой атомный подводный флот для Австралии будет аренда подержанных с субмарин у США, и этот вариант не исключен, хотя он и не считается наиболее подходящим.

Госсекретарь напомнил, что военное партнерство Австралии, Великобритании и США было создано всего несколько месяцев назад и атомный подводный флот далеко не единственная его цель. "На самом деле [для AUKUS] все только начинается, и давайте не будем упускать из виду другую работу, которую мы будем выполнять вместе в области стратегически важных новых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, в сфере повышения устойчивости цепочки поставок и многих других областях", - указал Блинкен, отметив, что "альянс [между США и Австралией] является основополагающим", поскольку у двух стран "одинаковые взгляды, интересы и ценности".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Помимо этого страны договорились сотрудничать в ряде стратегически важных областей, таких как киберсфера, создание искусственного интеллекта (ИИ) и квантовые технологии.