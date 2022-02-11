WP: некоторые из документов, вывезенных из поместья Трампа, были секретными

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Некоторые из документов, вывезенных из поместья бывшего президента США Дональда Трампа в американском штате Флорида, были секретными. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Ранее она сообщала, что власти вывезли из поместья Трампа во Флориде 15 коробок с различной документацией, которая должна была быть передана в Национальный архив США после того, как республиканец чуть более года назад покинул пост главы государства.

По данным издания, Национальное управление архивов и документации (NARA) США, получившее эти бумаги, обнаружило на некоторых из них пометки "секретно" или "совершенно секретно". Неизвестно, сколько всего засекреченных документов было найдено, отмечает The Washington Post. Также остается неясным, как именно секретные бумаги попали в поместье и кто складывал их потом в упомянутые коробки. По словам источников газеты, во времена президентства Трамп часто брал официальные документы с собой во Флориду для последующего ознакомления с ними.

"Очевидно, что этот нормальный и рутинный процесс [передачи документов] используется анонимными и политически мотивированными правительственными источниками для распространения лживых новостей", - заявил представитель пресс-службы экс-президента Тейлор Будович, слова которого приводятся в статье.

В среду The Washington Post сообщала, что NARA обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как бывший американский лидер обращался с официальными документами. Сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными бумагами, в том числе теми, которые могут считаться секретными. Как уточняет издание, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии. Пока неясно, решит ли Минюст проводить расследование. Трамп в письменном заявлении в среду отметил, что он взаимодействует с NARA в данном вопросе и организовал "транспортировку ящиков с президентскими документами" в соответствии с законодательством США.