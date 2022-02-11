Киев считает задержанного в Праге россиянина Франчетти главой отдела "Самообороны Крыма"

ТАСС, 11 февраля. Причиной, по которой официальный Киев добивается выдачи гражданина РФ Александра Франчетти из Чехии на Украину, является якобы его деятельность на посту руководителя разведывательного подразделения "Самообороны Крыма" в Севастополе в 2014 году. Об этом сказано в ходатайстве о выдаче Франчетти, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В феврале 2014 года Франчетти возглавил так называемую разведывательную группу "Северный ветер", которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и имела организованную структуру войскового типа, а именно - единоначалие, подчинение, четкую иерархичность и дисциплину, а также была вооружена огнестрельным оружием, пригодным для использования", - отмечается в документе.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в чешском аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин был задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест. Он прибыл на чешскую территорию, чтобы повидать дочь, которая является гражданкой этой страны.

Украинские правоохранители считают его активным участником событий 2014 года, приведших к воссоединению Крыма с Россией. Суд в четверг предоставил время защитникам Франчетти, выдачи которого добивается Украина, для ознакомления с материалами уголовного дела. Следующее заседание по вопросу его выдачи запланировано на 18 февраля.

Позиция защиты

Как сказано в заявлении стороны защиты россиянина, поступившем в ТАСС, Франчетти полностью отрицает вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя.

"Франчетти полагает обвинения в свой адрес политически мотивированными. В феврале 2014 года он не состоял ни в каком вооруженном формировании, а просто ходил по лесам как дружинник и следил за порядком, чтобы упреждать какие-то провокации. Оружие ему никто не выдавал. Все обвинения строятся на его роликах в YouTube", - отмечается в тексте заявления. Там подчеркивается, что он "ни разу не надевал военную форму Российской Федерации". "Александру необходима постоянная медицинская помощь и определенная процедура лечения, так как у него есть хронические заболевания, связанные с иммунной системой", - отмечают его защитники.

14 октября 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.