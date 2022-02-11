Спецпредставители Южной Кореи, США и Японии обсудили вопросы возобновления диалога с КНДР

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Cпецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси обсудили в пятницу в Гонолулу способы взаимодействия с Северной Кореей. Об этом сообщает южнокорейский телеканал KBS.

По его данным, стороны провели "продуктивные и содержательные" дискуссии.

Как отметил Сон Ким, между тремя странами "существует консенсус в отношении важности сотрудничества по всем аспектам политики в отношении КНДР". По его словам, в ходе дискуссии были выдвинуты "несколько способов взаимодействия с Северной Кореей".

Но Гю Док отметил, что участники обсудили "новые идеи", направленные на то, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров.

Участники встречи призвали Пхеньян прекратить действия, ведущие к эскалации напряженности, и вернуться к диалогу. Они "подтвердили важность сотрудничества между Республикой Корея, США и Японией по проблемам Корейского полуострова". Планируется "продолжить обсуждение путей возобновления мирного процесса" в регионе.

КНДР 30 января опробовала баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела около 800 км в направлении Японского моря и достигла максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на тестирование соответствующих вооружений и проведение ядерных испытаний. С начала года Пхеньян осуществил запуски уже семь раз.