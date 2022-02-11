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В ЛНР заявили, что Киев поставил на паузу переговоры в рамках "нормандской четверки"

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник отметил, что на встрече в Берлине представители Франции и Германии по-прежнему не добились от Киева выполнения обязательств по минским соглашениям

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Украина затягивает переговоры в рамках "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) в расчете на то, чтобы накопить силы для развязывания агрессии в Донбассе. Об этом заявил в пятницу представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, комментируя итоги встречи политических советников лидеров "нормандского формата", состоявшейся днем ранее в Берлине и завершившейся безрезультатно.

"Девять часов консультаций в "нормандском формате" на уровне советников лидеров закончились без согласованного документа и без достигнутых совместных договоренностей. Учитывая, что Киев не выполняет даже подписанные обязательства, то за устными договоренностями ничего рационального последовать не может", - написал Мирошник в своем телеграм-канале. "Выбор тянуть время на фоне интенсивного накачивается страны (Украины - прим. ТАСС) вооружением и подтягиванием контингентов НАТО к западным границам Украины становится неприемлемым. Он явно показывает, что те, кто извне управляют Киевом, выбор делают в сторону военного решения, и [им] нужно только время, чтобы как можно больше усилить военную составляющую, что, впрочем, для нынешнего украинского режима будет практически смертельным", - считает представитель ЛНР в политической подгруппе.

Он отметил, что на встрече в Берлине представители Франции и Германии по-прежнему не добились от Киева выполнения обязательств по минским соглашениям. "Итоговые заявления представителей Москвы и Киева прямо демонстрируют принципиальную разницу подходов к урегулированию конфликта. Советник российского лидера Дмитрий Козак настаивает на неукоснительном исполнении [соглашений] Минска с поэтапной реализацией всех обязательств здесь и сейчас. Представитель украинского [лидера] Андрей Ермак - на сохранении ситуации "все как есть", т. е. тянуть, насколько это возможно, и никакие обязательства не фиксировать, чтобы в любой момент перевести конфликт в активную фазу", - написал Родион Мирошник.

Представитель ЛНР назвал "хождением по кругу" заявление Андрея Ермака о том, что Украина якобы готова активизировать работу контактной группы по Донбассу. Мирошник напомнил, что отсутствие прогресса в работе контактной группы, также как на переговорах в "нормандском формате", обусловлено нежеланием Киева выполнять формулу минских соглашений, предусматривающую прямое обсуждение путей решения конфликта между представителями Киева и республик Донбасса.

Переговоры советников лидеров государств "нормандского формата" в Берлине продлились почти девять часов, однако сторонам не удалось добиться результатов и согласовать итоговое заявление. Киев отказался преодолевать разногласия по вопросам урегулирования в Донбассе. Итоги переговоров подвел заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, отметив, что вопрос созыва саммита "нормандской четверки" даже не поднимается.

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