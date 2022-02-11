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Пашинян поздравил Раиси с годовщиной победы Исламской революции и пригласил его в Армению

Премьер-министр Армении отметил, что "благодаря совместным усилиям страна будет привержена углублению армяно-иранских межгосударственных отношений на высоком уровне"

ЕРЕВАН, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян в пятницу направил поздравление президенту Ирана Эбрахиму Раиси по случаю Дня победы Исламской революции и пригласил посетить Армению. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Отмечая целенаправленность Армении и Ирана укреплять мир и стабильность в регионе, подтверждаю официальное приглашение посетить Армению для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Убежден, что благодаря совместным усилиям мы будем привержены углублению армяно-иранских межгосударственных отношений на высоком уровне, многоплановая повестка нашего сотрудничества будет еще больше расширена на благо наших народов и стран", - отмечается в послании.

День победы Исламской революции - национальный праздник Исламской Республики Иран. 11 февраля 1979 года в стране был свергнут шахский режим.

Теги
АрменияИранПашинян, Никол ВоваевичРаиси, Эбрахим
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