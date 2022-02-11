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МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об "агрессии Китая"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что подобные высказывания госсекретаря США "доказывают, что Соединенные Штаты руководствуются предрассудками времен холодной войны"

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии Китая" следует считать политической ложью, при помощи которой американские власти пытаются оправдать теорию "китайской угрозы" и оказать давление на Пекин. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это политическая ложь. Американская сторона говорит о "китайской угрозе", чтобы оклеветать Китай, оказать давление и сдерживающее воздействие на развитие нашей страны", - подчеркнул он на брифинге.

По словам китайского дипломата, подобные высказывания Блинкена "убедительно доказывают, что Соединенные Штаты руководствуются предрассудками и соображениями времен холодной войны". "Мы решительно против подобных заявлений американской стороны", - добавил Чжао Лицзянь.

Как заявил в пятницу Энтони Блинкен, он полагает, что КНР стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической мировой державой. По мнению госсекретаря США, Соединенные Штаты и Австралия "должны противостоять этому". "Власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Теги
СШАКитайБлинкен, Энтони
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