МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об "агрессии Китая"

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии Китая" следует считать политической ложью, при помощи которой американские власти пытаются оправдать теорию "китайской угрозы" и оказать давление на Пекин. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это политическая ложь. Американская сторона говорит о "китайской угрозе", чтобы оклеветать Китай, оказать давление и сдерживающее воздействие на развитие нашей страны", - подчеркнул он на брифинге.

По словам китайского дипломата, подобные высказывания Блинкена "убедительно доказывают, что Соединенные Штаты руководствуются предрассудками и соображениями времен холодной войны". "Мы решительно против подобных заявлений американской стороны", - добавил Чжао Лицзянь.

Как заявил в пятницу Энтони Блинкен, он полагает, что КНР стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической мировой державой. По мнению госсекретаря США, Соединенные Штаты и Австралия "должны противостоять этому". "Власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.