В ДНР обнаружили 130 массовых захоронений гражданских лиц, погибших от украинской агрессии

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Более 130 стихийных массовых захоронений мирных жителей, погибших от украинской агрессии, обнаружены на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил на брифинге в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"На сегодняшний день только на территории Донецкой народной республики обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии. Речь идет о массовых захоронениях гражданских лиц, убитых во время операции вооруженных формирований Украины на территории ДНР: это Снежное, Дебальцево, Харцызск, Иловайск", - сказал он.

В ДНР с начала украинской агрессии в 2014 году погибли 5 041 человек, отметил Пушилин.