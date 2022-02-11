Пушилин не исключил, что РФ может защитить население Донбасса в случае агрессии Киева

"Есть ситуация на линии соприкосновения - она накалена до предела. Сейчас мы смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление, начинает использовать все оружие, которое у нее было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться, якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса. <...> Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал," - сказал он на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, при каких условиях, как он полагает, российские войска могли бы войти в ДНР.

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не исключает, что Россия может прийти на помощь республикам Донбасса, если Украина развяжет против них полномасштабную агрессию, однако это решение должна принимать сама Москва.

ДНР считает Украину террористическим государством и будет просить о признании этого на международном уровне,заявил глава ДНР.

"Что касается Украины как террористического государства - для нас это так и есть", - сказал он. При этом он отметил, что в нынешней ситуации "двойных стандартов" обращаться с таким предложением можно только к России.

Националисты контролируют ситуацию на Украине в настоящий момент, и сейчас договориться с Киевом о мире невозможно, заявил он.

"У меня чрезмерный скепсис по отношению к тому, что с Украиной в ближайшей перспективе вообще о чем-то можно договориться. <...> Почему они (власти Украины - прим. ТАСС) так ведут себя? Потому что они боятся. Внутри страны они боятся радикалов. Они ситуацию завернули таким образом, что сейчас слово националистов играет решающую роль", - сказал он.

Мирное разрешение конфликта

Он заявил, что жители Донбасса на себе знают, что такое война, и поэтому не собираются нападать первыми, выступая за мирное урегулирование.

"Мы как никто привержены мирному разрешению конфликта, мы как никто понимаем, что такое терять близких. Это больно и страшно. Это то, что разрушает тысячи и тысячи судеб. Это боль, разрушения и трудоемкое восстановление инфраструктуры. Мы не собираемся, и в планах нет нападать первыми", - сказал он.

Прибытие добровольцев

Глава ДНР уверен, что, в случае начала украиной агрессии, в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты их населения.

"Безусловно, поддержка добровольцев была важна в 2014-15 годах. Сейчас ситуация может вернуться вспять, если Украина развяжет полномасштабные военные действия, я не исключаю, что добровольцы опять поедут. Не то что не исключаю, а знаю об этом", - сказал Пушилин.

"Лично ко мне уже не десятки, а сотни обращений поступило в последние месяцы", - сообщил глава ДНР. "Русские люди не могут остаться в стороне, если видят несправедливость. Если Украина будет убивать гражданское население, используя в том числе западное оружие, это несправедливо", - добавил он. "Вполне допускаю, вернее, даже уверен в этом", - добавил Пушилин, имея в виду прибытие в республики Донбасса добровольцев для их защиты.

Пушилин не исключил, что Украина может напасть на республики Донбасса уже в ближайшее время. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который призвал американских граждан покинуть Украину уже сейчас.

"Наверное, у президента США, с учетом влияния США на Украину, есть какая-то информация, которая позволяет ему приходить к таким заявлениям и к такой позиции", - считает Пушилин. "Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Все у Украины для этого уже готово, концентрация сил и средств (Вооруженных сил Украины в Донбассе - прим. ТАСС) позволяет сделать это в любой момент, как только будет [принято] политическое решение.

"В связи с заявлением Байдена я не исключаю, что это (нападение украинской стороны на республики Донбасса - прим. ТАСС) может произойти в ближайшее время. Я вынужден это констатировать", - подчеркнул глава ДНР.