Россия уведомила Украину о снятии ограничений в Черном и Азовском морях в связи с учениями

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) подтвердила, что Россия сняла ограничения в Черном и Азовском морях. Об этом агентству РБК-Украина сообщили в пятницу в пресс-службе ГПСУ.

На вопрос, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".

Ранее Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу. МИД Украины выразил в связи с этим протест.

В январе - феврале ВМФ России проводит военно-морские учения. По данным Минобороны РФ, "основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС России по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений". Учения пройдут в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.