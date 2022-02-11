Страны Quad призвали к совместной борьбе против террористической угрозы

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) сотрудничают в области борьбы с терроризмом и призывают все страны объединить усилия в борьбе против террористической угрозы. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в пятницу в Мельбурне встречи руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии.

"Quad обменивается информацией о постоянно меняющихся угрозах и работает со странами Индо-Тихоокеанского региона и на многосторонних форумах для противодействия всем формам терроризма и экстремизма. Мы осуждаем использование террористических посредников для трансграничного терроризма и призываем страны работать вместе, чтобы ликвидировать убежища террористов; разрушать террористические сети, инфраструктуру, а также финансовые каналы, которые их спонсируют; остановить трансграничное передвижение террористов", - говорится в заявлении.

Стороны также отметили, что призывают все страны обеспечить, чтобы территория, находящаяся под их контролем, не использовалась для совершения терактов и оперативно привлекать к ответственности виновных в таких нападениях.

"Мы вновь заявляем о нашем осуждении террористических актов в Индии, в том числе терактов 26/11 в Мумбаи (серия террористических атак в индийском Мумбаи в ноябре 2008 года - прим. ТАСС) и Патханкоте (нападение группы террористов на индийский гарнизон в Патханкоте в 2016 году - прим. ТАСС). Мы подтверждаем резолюцию 2593 (2021) Совета Безопасности ООН, согласно которой территория Афганистана не должна использоваться для угроз или нападения на какую-либо страну, укрытия или обучения террористов, планирования или финансирования террористических актов", - подчеркивается в итоговом заявлении.