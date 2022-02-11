Страны Quad обеспокоены ракетными испытаниями КНДР и кризисом в Мьянме

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) заявили об обеспокоенности пусками баллистических ракет КНДР и ситуацией в Мьянме. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в пятницу в Мельбурне встречи руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии.

"Мы осуждаем дестабилизирующие пуски баллистических ракет Северной Кореей в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с решениями СБ ООН", - указывается в сообщении. Стороны также призвали к немедленному урегулированию вопроса о похищенных граждан Японии.

"Четверка" также призвала к прекращению насилия в Мьянме.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены кризисом в Мьянме и призываем к прекращению насилия, освобождению всех безосновательно задержанных лиц, в том числе иностранцев, и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа. Мы вновь заявляем о нашей поддержке усилий АСЕАН, направленных на поиск решения в Мьянме", - говорится в документе.