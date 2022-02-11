Guardian: Орбан пригласил Трампа посетить Венгрию

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил бывшего президента США Дональда Трампа посетить Будапешт в разгар предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 3 апреля. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой близкий к венгерскому правительству источник.

По данным издания, представители правящей в Венгрии партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" хотели бы, чтобы "Трамп посетил Будапешт в марте". Однако, как отметил источник, американский экс-президент еще не ответил на приглашение. "Такие визиты оказывают огромное влияние на венгерское консервативное сообщество, потому что оно считает [Трампа] кумиром, человеком, который был президентом при сильном встречном ветре", - сказал собеседник газеты, близкий к ФИДЕС.

Трамп в начале января заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Орбана в борьбе за сохранение поста премьер-министра страны. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом критически относится к фигуре Орбана. Венгерский премьер не был приглашен на "Саммит за демократию", организованный Белым домом в декабре 2021 года.

По итогам выборов будут распределены 199 мест в Национальном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии. Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с Орбаном в этом году противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра небольшого города Ходмезёвашархей.