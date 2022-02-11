Столтенберг не исключил размещение боевой группировки НАТО в Румынии

БУХАРЕСТ, 11 февраля. /ТАСС/. На территории Румынии может быть размещена боевая группировка НАТО на долгосрочной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на совместной с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пресс-конференции на военной базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны).

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что следует "провести различие между необходимостью немедленно увеличить присутствие альянса здесь" и долгосрочным присутствием НАТО в регионе. Что касается немедленной необходимости, сказал он, "это уже произошло, и мы готовы продолжить наращивать наше присутствие здесь в случае необходимости".

"Сверх этого, - заявил генеральный секретарь НАТО, - мы изучаем вопрос о том, следует ли нам увеличить присутствие на восточном фланге в долгосрочном плане. Здесь идет речь о создании боевых группировок в Румынии и, возможно, во всех других восточноевропейских странах-участницах альянса".

"Это будет обсуждаться на предстоящей неделе на встрече министров обороны, и, думаю, министры придут к согласию относительно развития планирования, обсуждения параметров, зон покрытия и деталей, связанных с боевыми группировками, типами боевых группировок. Думаю, что окончательное решение будет принято этой весной".

"Таким образом, мы уже увеличили присутствие, мы видим это здесь <...>, - сказал Столтенберг. - Но думаю, что, помимо более срочных потребностей, возможно и увеличения [военного присутствия НАТО в регионе] в долгосрочном плане, в том числе боевая группировка в Румынии".