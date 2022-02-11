Пушилин: Порошенко был и остается для Донбасса военным преступником

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который возглавлял страну в 2014-2019 годах, остается для Донбасса военным преступником, в Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают, что однажды он понесет наказание. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"Для нас Порошенко был и остается преступником. Военным преступником. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Я очень жду, что настанет тот день, когда Порошенко предстанет перед реальным судом за его реальные преступления и понесет реальное наказание", - сказал он.

При этом он назвал открытие в Киеве уголовного дела против Порошенко политическими разборками и попыткой действующего президента Украины Владимира Зеленского расправиться с оппонентом. По словам Пушилина, предъявленные бывшему украинскому лидеру обвинения "разбиваются любым судом".

"Мы имели возможность наблюдать, когда проходил народный трибунал, когда судили Порошенко за другие, реальные преступления против жителей Донбасса, против гражданского населения, когда он отдавал преступные приказы, когда по его воле уничтожались целые семьи, населенные пункты. Были свидетели, цепочка вела к нему, как к виновнику тех или иных событий", - напомнил Пушилин.

В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. По итогам продолжавшихся три месяца судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. Трибунал заочно приговорил Порошенко и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

В настоящее время бывший украинский президент является фигурантом открытого в Киеве уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 31 января 2021 года, в результате вооруженного конфликта погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон, свыше 30 тыс. получили ранения.