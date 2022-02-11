ЕС пока не собирается эвакуировать своих граждан с Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Евросоюз продолжает работать на Украине в обычном режиме и не собирается пока эвакуировать своих граждан. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Что касается эвакуации, то у каждой страны свои критерии, чтобы решать, нужно ли эвакуировать своих граждан. Мы продолжаем все наши операции на Украине", - сказал он, подчеркнув при этом, что ЕС регулярно оценивает ситуацию на месте.

В конце января Госдепартамент предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. В Госдепартаменте тогда уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Гражданам США "следует рассмотреть вопрос об отъезде", используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта, также подчеркивалось в опубликованном внешнеполитическим ведомством заявлении.