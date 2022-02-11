Президент Латвии назвал референдум о статусе русского языка конституционным потрясением

РИГА, 11 февраля. /ТАСС/. Общенациональный референдум по вопросу о предоставлении русскому языку статуса второго государственного в Латвии, состоявшийся в 2012 году, стал конституционным потрясением. Об этом в пятницу заявил президент республики Эгилс Левитс на открытии дискуссии "Поворотный момент: десять лет со дня референдума о языке", организованной канцелярией главы государства.

"Десять лет назад наша страна пережила конституционное потрясение, которое стало значительным поворотным пунктом в нашем понимании смысла существования латвийского государства, латышскости и латышского языка. Сегодня, спустя десять лет, мы можем оглянуться на произошедшее, правильно оценить его с юридической точки зрения, а также оценить те изменения, которые привнес в наше общество этот референдум", - сказал президент.

По его мнению, предложение о предоставлении русскому языку статуса второго государственного в Латвии с самого начала было "антиконституционным и неприемлемым", а действующий в то время закон о референдумах был применен механически. В результате, как утверждает Левитс, "целенаправленной провокации" были собраны подписи десятой части избирателей Латвии под проектом изменений к конституции, предусматривающим предоставление русскому языку статуса второго государственного в стране.

"Вопрос о латышском характере латвийского государства и латышском языке как единственном официальном языке относится к конституционным основам латвийского государства, которые не могут быть пересмотрены и изменены даже на референдуме", - считает президент. Глава государства также подчеркнул, что латышский язык тесно связан с национальной идентичностью латышей и государственностью, поэтому референдум затронул не только вопрос языка, но и более важный вопрос о сущности и существовании Латвии как национального государства.

"18 февраля 2012 на референдуме против второго государственного языка мы, как граждане Латвии, полностью выполнили свой гражданский долг и защитили основы нашей конституции. Каждый из нас понял, насколько важен для нас латышский язык и латвийское государство. Это ценности, которые объединяют нас в нацию и страну", - указал он.

В Латвии проживают около 1,9 млн человек, примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. Правозащитники на общенациональном референдуме, который состоялся 18 февраля 2012 года, попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержали эту инициативу.