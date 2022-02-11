МИД Японии призвал соотечественников покинуть территорию Украины

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии приняло решение повысить уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального четвертого и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Об этом в пятницу объявил МИД Японии.

Четвертый уровень опасности нахождения на территории той или иной страны, по классификации МИД Японии, содержит призыв "немедленно покинуть территорию" государства и отказаться от любых поездок в эту страну. Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе". В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.

В японском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения" между Японией и Украиной "в зависимости от развития ситуации". "Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", - добавили в МИД Японии, призвав японских граждан как можно скорее покинуть территорию Украины.

По данным японского правительства, при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды также был создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации по ситуации вокруг Украины.

В четверг президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBS заявил, что американцам следует покинуть Украину "сейчас же". Ранее в тот же день Госдепартамент США рекомендовал согражданам немедленно покинуть Украину "в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19". Тем, кто решит остаться на украинской территории, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае обострения ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.