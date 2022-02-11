Посол Ирана в РФ заявил, что страна благодарна России за ее позицию на переговорах по СВПД

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Тегеран высоко ценит позицию, которую Москва заняла на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Считаю необходимым выразить признательность и благодарность за позицию Российской Федерации, которая с пониманием международных реалий, уважением международного права оказала полезную поддержку в отношении позиции Исламской Республики Иран", - сказал дипломат на онлайн-мероприятии, посвященном 43-й годовщине победы Исламской революции в республике.

Он подчеркнул, что Иран нацелен на заключение хорошей договоренности, но будет решительно отстаивать свои интересы. "Разумеется, что Исламская Республика Иран решительно и ясно стремится к достижению хорошей договоренности и будет решительно защищать свои национальные интересы, - указал посол. - Позитивно смотря на переговоры, мы считаем их возможностью, делом дипломатии. Однако мы убеждены, что переговоры ради переговоров не будут иметь какой-либо пользы для иранского народа. Иран приветствует любые переговоры, которые обеспечивают права и интересы иранского народа".

Он также обратил внимание на дестабилизирующие действия США, которые нарушили взятые на себя международные обязательства, выйдя из ядерной сделки, и обрушили на Иран свои санкции. "Таким образом, полностью ясны причины для недоверия Исламской Республики Иран по отношению к словам и действиям американских политиков, которые всегда пытались нанести удар по интересам Ирана", - заключил Джалали.

Во вторник в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.

22-е число месяца бахман по иранскому календарю, которое в этом году пришлось на 11 февраля, - один из главных национальных праздников в стране. Этот день считается датой окончательной победы Исламской революции в борьбе против монархического правления последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви (1941-1979).