Блинкен подтвердил, что США открыты для диалога с КНДР

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил на встрече с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси, что американская сторона открыта для диалога с КНДР. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, которое было распространено в пятницу по итогам переговоров глав американского и японского внешнеполитических ведомств в Мельбурне (Австралия).

Как отмечается в документе, "госсекретарь осудил недавние пуски КНДР баллистических ракет, которые произошли в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и подтвердил открытость для дипломатии и диалога с КНДР". При этом Блинкен заострил внимание на "сотрудничестве с Японией и другими союзниками и партнерами [Вашингтона] в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Кроме того, Блинкен и Хаяси условились "тесно взаимодействовать" в целях сдерживания потенциальной агрессии России в отношении Украины, добавил Прайс.

Встреча госсекретаря США и главы МИД Японии состоялась на полях совещания Quad министерского уровня. Quad - это Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.