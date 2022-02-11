Уоллес выразил готовность обсудить с Шойгу актуальные вопросы международной безопасности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности.

"Мы как министры обороны должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми, - сказал он после вступительного слова российского министра. - Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли в своем выступлении".

Британский министр заявил, что в ходе встречи в Москве готов рассмотреть вопросы, которые в декабре прошлого года подняла российская сторона в направленных проектах документов. "Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия", - добавил он.

Уоллес поблагодарил Шойгу за готовность встретиться в такое нестабильное время, "которое не приносит выгоды" народам двух стран "и не устраняет такие угрозы и вызовы, как терроризм".

Он выразил надежду обсудить в ходе общения с российским коллегой вопросы Украины, Афганистана, а также борьбы с терроризмом и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. "Надеюсь, что мы сможем повлиять на климат, на экономику и на миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность", - добавил он.

Британский министр сказал, что возложил в Москве венок от британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата, подчеркнув, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах. "Я возложил венок как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем", - добавил Уоллес.