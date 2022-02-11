Байден подписал указ о блокировании $7 млрд активов ЦБ Афганистана в США

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ о блокировании $7 млрд активов Центрального банка Афганистана в США. Об этом сообщил на специальном телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах", - сказал чиновник, подчеркнув, что в целом Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более $9 млрд, "в том числе $7 млрд <...> хранились в Соединенных Штатах".

"После этого мы будем стремиться способствовать предоставлению доступа к порядка $3,5 млрд <...> для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана", - заявил ведущий брифинга. При этом еще половину замороженных активов ЦБ Афганистана США, по его словам, зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах для родственников жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года.