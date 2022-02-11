Южная Корея запретила своим гражданам поездки на Украину

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея решили запретить своим гражданам поездки на Украину с 13 февраля из-за роста напряженности вокруг этой европейской страны. Соответствующее сообщение в пятницу опубликовано на сайте южнокорейского министерства иностранных дел.

"В связи с ситуацией вокруг Украины было решено ввести с 13 февраля в отношении всей территории этой страны четвертую степень предупреждения об опасности поездок (запрет поездок)", - говорится в сообщении. В нем указывается, что это превентивная мера.

"Нашим гражданам, которые находятся на Украине, следует в срочном порядке уехать из страны в Республику Корея или в другое безопасное место на территории третьих государств, также рекомендуется пересмотреть свои планы, связанные с поездкой в эту страну", - добавили в министерстве. Дипломаты напомнили, что за нарушение этого предписания южнокорейским законодательством предусмотрено наказание.

Министерство отметило, что на территории Украины находятся чуть больше 340 граждан Республики Корея, включая сотрудников посольства. "Правительство воспользуется всеми доступными дипломатическими средствами, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию и отъезд своих граждан", - заверили в Сеуле.

25 января министерство иностранных дел рекомендовало гражданам страны покинуть территорию 14 украинских регионов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.