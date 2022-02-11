Нидерланды рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

ГААГА, 11 февраля. /ТАСС/. Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. Об этом сообщила в пятницу голландская радиостанция BNR .

По данным радио, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. "Речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну", - уточнила радиостанция.

По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.

Днем ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании NBC заявил, что американцам следует немедленно покинуть Украину.