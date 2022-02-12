Жители Донецка надеются на возвращение мирной жизни

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Донецк каждое утро просыпается от протяжного гудка Донецкого металлургического завода и гудков тепловозов, ожидающих на его территории отправки готовой продукции. Это привычное начало дня, ведь Донецк - город рабочий, и раз завод работает, то и жизнь продолжается. Но за последние восемь лет выработались и новые привычки. Просыпаясь утром, люди прислушиваются, не слышны ли звуки выстрелов с передовой: линия соприкосновения, которая разделила регион на две части, проходит всего в 10 км от Донецка. И любое обострение на ней мгновенно ощущается в центре города. Изменения в общей атмосфере города Во внешнем облике столицы Донецкой народной республики (ДНР) за эти годы мало что изменилось. Город по-прежнему представляет яркий образец смешения архитектурных стилей и исторических эпох. Здесь и монументальные сооружения сталинского ампира, и сверкающие стеклом современные высотки, и возвышающийся на центральной площади памятник Ленину, и строгие, аскетичные мемориалы героям "русской весны" и военного времени.

Но что точно изменилось, так это общая атмосфера. Донецк сумел справиться с тем ощущением заброшенности, которое возникло в осажденном городе весной и летом 2014 года и достигло особенной остроты зимой 2015 года, в самый разгар боев. Сейчас широкие улицы, площади и проспекты столицы ДНР полны людей и машин. Возле корпусов Донецкого национального университета (ДонНУ) ходят толпы шумных студентов. Если бы не напряженный информационный фон, можно было бы подумать, что город живет обычной жизнью: люди, погруженные исключительно в свои повседневные заботы и хлопоты, торопятся по делам. "Война уже в печенках сидит! Конечно, и в интернете, и по телевизору идет нагнетание обстановки, киевская власть опять войны хочет. А у нас все только налаживаться стало", - говорит Виктор Тихонов. Сам он дончанин, но сейчас работает в Макеевке на металлургическом заводе имени С. М. Кирова нагревальщиком металла: "Катаем потихоньку проволоку. Часть идет на местный завод "Силур" в Харцызске, а часть даже на экспорт поставляем. Зарплату, опять же, подняли". Виктор говорит, что ждет "мира и нормальной жизни, когда не нужно экономить на самом необходимом". "Хочется, чтобы наши заводы и шахты не простаивали, а работали. Ведь это наши же деньги", - отмечает он. Маршрутка до передовой Из центра Донецка до линии разграничения сторон, например в районе Старомихайловки, можно доехать на обычной маршрутке за 15 минут. "Мы восемь лет живем под этим дамокловым мечом", - говорит учительница биологии школы №30 Кировского района города Анна Матвеенко. "В 2014-2015 годах к нам трижды прилетало, выбивало стекла, один раз настолько сильно, что даже несущие стены вогнулись", - вспоминает она. Анна считает, что сейчас "США подталкивают Украину к новому конфликту". "Меня волнует то, что эту тему настолько муссируют во всех СМИ. И это тревожит людей, приводит к многочисленным стрессам, к обострению хронических заболеваний", - говорит она.

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