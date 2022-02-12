Жители Донецка надеются на возвращение мирной жизни

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Донецк каждое утро просыпается от протяжного гудка Донецкого металлургического завода и гудков тепловозов, ожидающих на его территории отправки готовой продукции. Это привычное начало дня, ведь Донецк - город рабочий, и раз завод работает, то и жизнь продолжается. Но за последние восемь лет выработались и новые привычки. Просыпаясь утром, люди прислушиваются, не слышны ли звуки выстрелов с передовой: линия соприкосновения, которая разделила регион на две части, проходит всего в 10 км от Донецка. И любое обострение на ней мгновенно ощущается в центре города.
Изменения в общей атмосфере города
Во внешнем облике столицы Донецкой народной республики (ДНР) за эти годы мало что изменилось. Город по-прежнему представляет яркий образец смешения архитектурных стилей и исторических эпох. Здесь и монументальные сооружения сталинского ампира, и сверкающие стеклом современные высотки, и возвышающийся на центральной площади памятник Ленину, и строгие, аскетичные мемориалы героям "русской весны" и военного времени.
Но что точно изменилось, так это общая атмосфера. Донецк сумел справиться с тем ощущением заброшенности, которое возникло в осажденном городе весной и летом 2014 года и достигло особенной остроты зимой 2015 года, в самый разгар боев. Сейчас широкие улицы, площади и проспекты столицы ДНР полны людей и машин. Возле корпусов Донецкого национального университета (ДонНУ) ходят толпы шумных студентов. Если бы не напряженный информационный фон, можно было бы подумать, что город живет обычной жизнью: люди, погруженные исключительно в свои повседневные заботы и хлопоты, торопятся по делам.
"Война уже в печенках сидит! Конечно, и в интернете, и по телевизору идет нагнетание обстановки, киевская власть опять войны хочет. А у нас все только налаживаться стало", - говорит Виктор Тихонов. Сам он дончанин, но сейчас работает в Макеевке на металлургическом заводе имени С. М. Кирова нагревальщиком металла: "Катаем потихоньку проволоку. Часть идет на местный завод "Силур" в Харцызске, а часть даже на экспорт поставляем. Зарплату, опять же, подняли". Виктор говорит, что ждет "мира и нормальной жизни, когда не нужно экономить на самом необходимом". "Хочется, чтобы наши заводы и шахты не простаивали, а работали. Ведь это наши же деньги", - отмечает он.
Маршрутка до передовой
Из центра Донецка до линии разграничения сторон, например в районе Старомихайловки, можно доехать на обычной маршрутке за 15 минут. "Мы восемь лет живем под этим дамокловым мечом", - говорит учительница биологии школы №30 Кировского района города Анна Матвеенко. "В 2014-2015 годах к нам трижды прилетало, выбивало стекла, один раз настолько сильно, что даже несущие стены вогнулись", - вспоминает она.
Анна считает, что сейчас "США подталкивают Украину к новому конфликту". "Меня волнует то, что эту тему настолько муссируют во всех СМИ. И это тревожит людей, приводит к многочисленным стрессам, к обострению хронических заболеваний", - говорит она.
Житель западной окраины Донецка Алексей Хрящев рассказывает, что неподалеку от его дома на Первой площадке в районе Админпоселка есть разрушенный автовокзал: "Он не работает с 2014 года, потому что уже через несколько километров располагаются наши оборонительные позиции. Стреляют с украинской стороны тут часто, позавчера утром пару раз грохнуло довольно сильно - явно из чего-то крупнокалиберного".
В 2014-2015 годах Алексей служил в пехоте - его подразделение прикрывало южные рубежи ДНР в районе Докучаевска. После, уже на сборах резервистов, прошел переподготовку на номер расчета 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". "Считаю, что только военная защита со стороны России для Донецка, для всего Донбасса может быть настоящей гарантией того, что по нам не будут стрелять. Хочется мира, но если будет надо, то готовы вновь воевать", - говорит он.
В ожидании мирной жизни
Обеспокоена нынешней ситуацией и жительница Донецка Татьяна Столярова. "Пугает то, что украинские войска могут быстро продвинуться на какое-то расстояние и снова будут гибнуть люди", - говорит она. "Лично мое мнение - мне больше ни в коем случае не хочется быть с Украиной, - отмечает Татьяна. - Потому что, как говорится, "армия может только один раз выстрелить в свой народ, а потом она уже стреляет в чужой". "Их люди нас обстреливали с такой злобой и ненавистью, а ведь мы тогда, в 2014 году, всего лишь высказали свое мнение по поводу политической ситуации после переворота на Украине. Мы не шли на них войной, а всего лишь хотели отгородиться от нацизма. Вот поэтому не хочется с Украиной иметь каких-либо общих дел лет эдак 50!" - продолжает она.
Татьяна - старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных ДонНУ. Ей как научному работнику хотелось бы иметь больше возможностей для взаимодействия с коллегами из России.
Между тем, по ее словам, диплом о защите кандидатской диссертации, полученный в ДНР, в России пока не признается. "И, если сотрудничать с российскими учеными, придется по новой защищаться в РФ. Я за расширение гуманитарного, социального, научного сотрудничества с Россией", - говорит она.
Кроме того, в последнее время на дорогах Донецка, помимо привычных "Уралов" армейского образца, появилось много российской коммунальной техники и просто автомобилей российского производства, особенно часто попадаются различные модели серии "Газель-Next". Эта новая примета дает местным жителям надежду на расширение сотрудничества с Россией, сохранение и укрепление экономики и промышленности Донбасса, на возвращение обычной мирной жизни.