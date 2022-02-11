Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить "военную деятельность" на границе

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украина обратилась к России с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения "военной деятельности" в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пояснив, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму (Украина считает Крым оккупированным Россией - прим. ТАСС)", - написал Кулеба в Twitter.

Он добавил, что у России есть 48 часов на ответ. "В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам - участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", - сообщил министр.