Байден проведет телефонный разговор с лидерами Европы и Канады по Украине

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в 19:00 мск в пятницу проведет телефонный разговор по ситуации на Украине с лидерами европейских стран и премьер-министром Канады. Об этом сообщил Белый дом.

В разговоре примут участие, помимо премьера Канады, лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Белом доме уточнили, что речь пойдет о "продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.