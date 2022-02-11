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Байден проведет телефонный разговор с лидерами Европы и Канады по Украине

Также в разговоре примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в 19:00 мск в пятницу проведет телефонный разговор по ситуации на Украине с лидерами европейских стран и премьер-министром Канады. Об этом сообщил Белый дом.

В разговоре примут участие, помимо премьера Канады, лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Белом доме уточнили, что речь пойдет о "продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаКанадаСШАСтолтенберг, ЙенсБайден, ДжоФон дер Ляйен, Урсула
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