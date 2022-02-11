Генсек ООН призвал стороны в Ливии принимать решения по выборам прозрачно и консенсусом

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость принятия решений по конституционным изменениям и выборам в Ливии на консенсусной основе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН внимательно следит за ситуацией в Ливии, он принял к сведению голосование 10 февраля в Палате представителей в консультации с Высшим государственным советом по принятию конституционной поправки, которая намечает путь для пересмотра проекта Конституции 2017 года и избирательного процесса, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь также принял к сведению голосование Палаты представителей по назначению нового премьер-министра".

Гутерриш призывает все стороны и институты "продолжить гарантирование того, что такие важные решения принимались прозрачно и на основе консенсуса".

"Генеральный секретарь призывает все стороны и далее сохранять стабильность в Ливии в качестве главного приоритета", - обратил внимание Дюжаррик. Административный глава мирового сообщества подчеркнул важность проведения выборов в Ливии как можно скорее.

Палата представителей (постоянный избранный парламент) Ливии избрала ранее в четверг Фатхи Башагу новым премьером большинством голосов. Экс-глава МВД (в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа, ныне распущено), который ранее баллотировался на так и не состоявшихся пока президентских выборах, стал единственным кандидатом на пост главы правительства. Еще двое претендентов, в том числе бывший вице-премьер Ахмед Майтыг, отказались от претензий на премьерское кресло.

Утверждение премьером Башаги, которого уже поддержала и Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, грозит спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране и вновь привести к двоевластию. Ранее об этом неоднократно предупреждал действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба, не собирающийся складывать полномочия.