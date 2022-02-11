Уоллес заявил, что в разговоре с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых"

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. На встрече министров обороны России и Соединенного Королевства не было "ни глухих, ни слепых", она проходила конструктивно и откровенно. Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляцию его пресс-конференции в посольстве Соединенного Королевства в Москве ведет телеканал Sky News .

"Я думаю, министр Лавров - мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев, - сказал Уоллес в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в четверг его дискуссия с британской коллегой Лиз Трасс напоминала разговор "немого с глухим". - Я скажу, что в нашем разговоре [с Шойгу] совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что произойдет в случае конфликта".

Уоллес подчеркнул, что дискуссия была "конструктивной и откровенной" и проходила в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных". Министр также выразил надежду, что состоявшаяся встреча "будет способствовать улучшению атмосферы и деэскалации", хотя разногласия между сторонами по-прежнему сохраняются.