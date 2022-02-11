МИД Черногории призвал своих граждан покинуть Украину

БЕЛГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу.

"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны", - говорится в сообщении.

МИД Черногории призывает своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Черногории в Киеве.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.