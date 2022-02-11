Власти провинции Онтарио из-за протестов в Оттаве и на границе с США ввели режим ЧС

ОТТАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава провинции Онтарио (Канада) Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из протестов дальнобойщиков в Оттаве и на границе с США. Об этом он в пятницу сообщил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.

"Сегодня, используя власть главы провинции Онтарио, я объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", - сказал Форд. По его словам, протесты незаконны и должны завершиться немедленно. Форд заявил, что позиция протестующих "услышана властями четко и ясно", и им "пора ехать домой". Глава региона добавил, что у участников акций протеста нет права нарушать жизнь других граждан и нарушать цепочки поставок продуктов питания и других товаров.

Тем, кто не подчинится, Форд пригрозил "очень серьезными последствиями". Максимальное наказание, которое грозит протестующим, - это штраф до 100 тыс. долларов или год тюрьмы. Кроме того, дальнобойщиков могут лишить лицензий на работу и отобрать автомобильные номера. Форд также сообщил, что власти региона направили дополнительные силы полиции в Оттаву и Виндзор.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные прошли в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

Кроме того, с конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник грузовики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). По этому мосту проходит до 25% всех грузов из США в Канаду.