Евросоюз предложил использовать агентство Frontex для охраны границ Сенегала

ПРЕТОРИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Евросоюз предложил направить сотрудников Агентства ЕС по контролю внешних границ (Frontex) в Сенегал для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, которое она сделала на пресс-конференции в столице Сенегала Дакаре.

"Сотрудники Frontex могли бы работать вместе с пограничной службой Сенегала для противодействия незаконному пересечению границы, - цитирует AFP Йоханссон. - Я надеюсь, что руководство Сенегала будет заинтересовано воспользоваться этой уникальной возможностью".

Еврокомиссар отметила, что уже обсудила предложение с министром обороны и министром иностранных дел Сенегала и также планирует провести консультации с министром внутренних дел этой африканской страны. Йоханссон подчеркнула, что в случае принятия правительством Сенегала предложения ЕС соответствующее соглашение может быть подготовлено к лету текущего года. В таком случае силы Frontex будут впервые в истории участвовать в операции за пределами Европы.

В последнее время наблюдается рост числа нелегальных мигрантов, пытающихся из Сенегала доплыть до Канарских островов, являющихся территорией Испании. Пересечение Атлантического океана на неприспособленных лодках ставит под угрозу жизнь и здоровье мигрантов. По данным Международной организации по миграции, за 2021 год не менее 1 200 человек погибли при попытке таким способом добраться до Канарских островов.